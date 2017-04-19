Mahalleler Rengarenk Oldu
Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahar dönemi boyama çalışmalarına son hızla devam ederken İzzetin Mahallesindeki köy kahvehanesi komple boyanarak yeni görünümüyle beğeni topladı.
Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar dönemi boyama çalışmalarına son hızla devam ederken İzzetin Mahallesindeki köy kahvehanesi komple boyanarak yeni görünümüyle beğeni topladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla ilçenin dört bir yanında hızla devam eden Park Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları mahallere renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı boya atölyesi ekiplerince geçtiğimiz aylarda iç ve dış cephesi boyanan İzzettin Mahallesinin köy kahvesinde bulunan oturma bankları ve bordürleri de boyanarak mevcut alan güzel bir görünüme kavuşturuldu. Bakıma alınan alandaki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden İzzettin Mahalle Muhtarı Mevlüt Ülgür, "Mahallemize olan ilgileri ve güzel çalışmaları dolayısıyla belediyenin değerli personellerine ve elbette Sayın Belediye Başkanımız Turgay Şirin Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - MANİSA
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Mehmet Şimşek'ten IMF'nin Türkiye tahminlerine eleştiri
-
Ünlü şarkıcının bu halini görenler gözlerine inanamıyor
-
Hocasının isteği, minik kızın uğradığı cinsel istismarı ortaya çıkardı
-
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncuyu kaybettik
-
Başbakan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna cevap!
-
İçerde'nin efsane karakteri diziye veda ediyor