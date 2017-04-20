Maçka Parkı'nda 'İnşaata Devam'

Maçka Demokrasi Parkı'nın girişinin kapatılması ve ardından parkın kapatılmasına karşı eylemlerle gündeme gelen Dolmabahçe Levazım arasında yapılacak karayolu tüneline ilişkin Şişli Belediyesi'nin yaptığı itiraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ) tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildi. CHP'li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu'nun, ilgili komisyonlardan red gerekçesini öğrenmek üzere ısrar etmesi gerginliğe neden oldu.







ŞİŞLİ BELEDİYESİ İTİRAZ ETTİ, İBB REDDETTİ







"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesiöne ilişkin İBB tarafından hazırlanan imar planlarına askı sürecinde Şişli Belediyesi ve CHP'li meclis üyeleri itiraz etmişti. İBB Meclisi'nin Nisan ayı meclis gündemine taşınan itirazlar, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı.







ŞİŞLİ BELEDİYESİ: PARKIN ÖNEMLİ KISMINA ZARAR VERECEK







Şişli Belediyesi itirazlarında, tünel inşaatının 1940'lı yıllardan beri tek yeşil alan olan Maçka Parkı'nın bölünüp parçalanmasına neden olacağını belirtİlerek, "Tünel yol güzergahının Maçka Demokrasi Parkını önemli ölçüde olumsuz etkilediği ve parkın önemli bir kısmına zarar verdiği görülmüştür. Oysaki kentimizde ve ilçemizde hızlı şehirleşmenin olağan bir sonucu olarak ortaya çıkan problemlerden birisi de kentsel alanda yaşayan insanların spor ve rekreatif alan ihtiyacıdır" ifadeleri kullanıldı.







Öte yandan Maçka Parkı'nın İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde çadır kent alanı olarak kullanılacak "Afet Toplanma Alanı" olduğuna dikkat çekildi. İtirazda, "Sit alanı dahilindeki Maçka Demokrasi Parkı'na ve hem de Maçka Caddesi güzergahında yer alan Tarihi Maçka Maden Fakültesi, Maçka Teknik Lisesi vb. önemli tarihi nitelikli binalara zarar vereceği düşünülmektedir" denildi.







CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İTİRAZ GEREKÇELERİNİ SORDU







Meclis oturumunda CHP adına söz alan Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, itirazlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmesine tepki göstererek, her iki komisyondan itirazların neden reddedildiğine ilişkin açıklama istedi. Hacıalioğlu, "Burası meclis ise biz de kenti yöneten meclis üyeleri isek, bu konuların açıklamasını yapmalıyız. Çünkü raporda da yok. Meclise izah etmeleri gerektiğini düşünüyorumö dedi. Meclise başkanlık eden Ahmet Selamet, Hacıalioğlu'nu usul konusunda uyararak komisyon başkanlarının cevap verme mecburiyetlerinin olmadığını, ancak cevap vermek istemeleri halinde yanıtlayabileceklerini söyledi.







ULAŞIM KOMİSYONU BAŞKANI: FAYDA MALİYET ANALİZİYLE BAKTIK







Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter söz alarak "Şehrin gelişmesini olumsuz etkiliyorsunuz' gibi birtakım itirazların gelmesi üzerine, olaya fayda maliyet analiziyle baktık. Konu, İstanbul trafiği açısından önemlidir. Yeşil alanda da herhangi bir ufalma söz konusu olmuyor. Söz konusu itirazları reddettikö açıklamasında bulundu. Bir diğer komisyon olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun başkanı Hadi Diler ise projenin tarihi yapılara zarar vereceği konusundaki eleştirileri yanıtladı. Diler, "Yer altındaki yapının üst yapıya etkisi olacak diye bir şey yok, bunlar teknik bir konudurş" dedi.







SORULARINDA ISRAR EDİNCE TATIŞMA YAŞANDI







Yeniden söz alan Hacıalioğlu, sorularına yanıt alamadığını belirterek, İBB'nin yapmak istediği yol ve kavşakların kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile 2015 yılında 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, kararın 2016 yılında da Danıştay 13. Dairesi tarafından onandığını hatırlattı. "8. İdaresi Mahkemesi'nin kararına rağmen neden bunu yapıyorsunuz" sorusunu yönelten Hacıalioğlu ile "Usule aykırı davranamazsınız" uyarısında bulunan Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet arasında kısa süreli tartışma yaşandı.