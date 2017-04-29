Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Futbolcularımı kutluyorum, iyi bir oyun ortaya koydular ve maçın sonuna kadar karşılaşmayı bırakmadılar." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda kendi futbollarını sahaya yansıtıp iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Rakibimiz topa daha çok sahip oldu. Biz ilk yarının ortalarından itibaren üstünlüğü ele almaya başladık. İkinci yarı oyunu hızlandırıp, rakibin dengesiz yakalanmasını sağladık. Golü bulduktan sonra da oyunun üstünlüğü bize geçti. Rakip kalabalık gelse de 1-2 pozisyon dışında pozisyon vermedik. Karamboller oldu. Maçtan 2-0 galip ayrıldık. Futbolcularımı kutluyorum, iyi bir oyun ortaya koydular ve maçın sonuna kadar karşılaşmayı bırakmadılar."



Eroğlu, kalan maçları kazanmak istediklerini ancak bunun zor olduğunu bildiklerini belirterek, "Takımıma güveniyorum. Özellikle antrenmanlarda gösterdikleri performans, maça yansıttığımız oyun sistemimiz, tempomuz... Maçın sonuna kadar müsabakadan kopmamamız, yükselen bireysel performansları futbolcularımın... Geride kalan 4 maç ve 12 puan var. Biz her maça kazanmaya aday olduğumuz söylüyorum." ifadelerini kullandı.



Şanlıurfaspor cephesi



Müsabakanın son bölümünde hakem tarafından saha dışına yollanan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu'nun yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Namet Ateş, 24 kişilik kadrolarından verim almaya çalıştıklarını kaydetti.



İlk yarıda keyif aldıkları bir oyun sergilediklerini anlatan Ateş, "Maçın gerilme noktaları vardı. Video hakem uygulaması tartışılıyor ama biz bunu kulübede kullanıyoruz. Net pozisyonlarımızın verilmediğini gördük. Hiçbir şeye sığınmadan iyi futbolla iyi sonuç almak istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.