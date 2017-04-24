Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk için kalan maçları almaları gerektiğini söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, şampiyonluktan bahsetmek için erken olduğunu belirterek, "Altı hafta daha var. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Daha erken ama iyi gidiyoruz. Kalan maçların hepsini kazanırsak bu sene kupayı kaldıracağız. Şampiyonluk şarkılarına ve basında çıkan 'Şampiyon Beşiktaş' söylemlerine katılmıyorum. Şampiyon olduğumuz gün, 'şampiyon olduk' diyeceğiz. Bütün takımlar çok güçlü. Hepsi mücadeleci bir hava içinde. Kimse işi bırakmış değil." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın galibiyetlerine devam etmesi halinde iki maç kala şampiyonluğu ilan edeceğini düşündüğünü vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "3-4 maç daha dinç ve ayakta kalıp önümüzdeki maçları almamız gerekiyor. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi.



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon elde ettikleri sonuçların siyah-beyazlı camia için bir gurur olduğun söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Olympique Lyon maçı Beşiktaş taraftarı ve camiamız için gururdur. Olumlu bir gelişme seyrettik. Bir yere kadar geldik. Takımımızın muhteşem olduğu bir maç seyrettik. Muhteşem bir sezon geçiriyoruz." şeklinde konuştu.



UEFA'nın Beşiktaş'ın alabileceği olası 1 yıllık men cezasını da değerlendiren Çebi, "Beşiktaş'ın hakkını Avrupa da dahil olmak üzere her yerde koruyacağız. Verilen cezanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Adaletli bir Avrupa varsa hakkımızı iade edecek." yorumunu yaptı.