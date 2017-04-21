Maçın Ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.



Kocaman, sahalarında 2-1 yenildikleri Gaziantepspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin ikinci yarısında son derece güçsüz bir görüntü verdiklerini dile getirdi.



Kocaman, takımdaki bu sorunun anlık olmasını dilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Zaman zaman takımlarda inişler olabilir ancak gerçekten maç 2 saatte sürse, skoru çevirebilecek hiçbir şekilde gücümüz görünmüyordu. Son derece düşük gözüktük. Mağlubiyetler üzüntü verici ancak böyle bir mağlubiyet çok daha büyük sıkıntı verici. Çözmemiz gerekiyor. Buraya kadar hatalarımızı çöze çöze geldik. Zaman açısından bakıldığı zaman ligde çok az bir zaman kaldı. İki tane Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacağız ve finalde de olmak istiyoruz. Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu."



Gaziantepspor cephesi



Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Konyaspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Futbolcularına maçtan konuşma yaptığını anlatan Uygun, şu ifadeleri kullandı:



"Futbolcu kardeşlerime, 'Benim takımım adam gibi takımdır. Adam gibi oynayın, o yüreğinizi adam gibi ortaya koyun. Adamlar bu işi başaracak.' demiştim. Bugün futbolcularım, kazanma arzusunu, sahada mücadelesi ve isteğiyle gösterdi. Çok önem bir üç puan kazandık. Cesaretimizi gösterdik. Konya gibi iyi bir takıma karşı buradan üç puanla dönmek bizim gibi zor süreçten geçen bir takım için mutluluk verici. O yüzden futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."