Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda sahasında Aydınspor 1923'ü 1-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, kupada bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana belli oyun kalıpları ve şablonları üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Takımın her geçen gün biraz daha geliştiğini aktaran Kafkas, "Belli sistem değişikliklerine gidebiliriz, özellikle Hugo Rodallega'yı kaybettikten sonra. Bunun dışında bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Tolunay Kafkas, ligde ve kupada mücadele ettikleri için her oyuncusuna şans vermek istediğini, bu nedenle bazı futbolcularını ligde, bazılarını da kupada oynattığını ifade etti.



Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega'nın yerine transfer yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Kafkas, şunları kaydetti:



"Kulübün şartları, durumu uygun olursa bir transfer yapabiliriz. Hugo ile takas olan Mustafa Yumlu bu akşam gelecek, yarın büyük ihtimalle anlaşacak. Şu an elimizde kalan tek santrfor Vaz Te. Biraz da Larsson ile oynama şansımız var. Larsson, taktik anlayışımda tek başına oynatabileceğim bir futbolcu değil. Eğer bir transfer olursa, gelen oyuncunun durumuna, kalitesine göre aynı sistemle devam edebiliriz. Fakat bir oyuncu gelmez ise kendi içimizde bir çözüm üretip yola devam etmek durumundayız."



Tolunay Kafkas, genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel'in performansıyla ilgili bir soruya da "Milli takımın değişmez isimlerinden biri olacağına inanıyorum. Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'da bir yıldız olacak. Avrupa'da da futbol oynayacağını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.



Aydınspor 1923 cephesi



Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Necat Gürpınar, Akhisar Belediyespor karşısında iyi mücadele ettiklerini aktardı.



Rakiplerinin kendilerine üstünlük kuramadığını belirten Gürpınar, "Merkezden hiç atakları olmadı. Savunma anlayışımızı futbolcularımız, çok iyi uyguladı. Konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anda golü yedik. Kupaya veda ettik. Akhisar Belediyespor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz." diye konuştu.