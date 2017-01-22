Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, zevkli ve çekişmeli bir maç oynadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, ilk yarıda iki net gol pozisyonu bulduklarını ama bunları değerlendiremediklerini belirterek, "Öncelikle Türk futbolunun ve Gençlerbirliği'nin başı sağolsun. Duayen bir başkanı kaybettik. Rahmet diliyorum. Ailesine de sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Maça gelecek olursak, zevkli ve çekişmeli bir maçtı. Karşılaşmanın ikinci yarısı Trabzonspor'un skoru koruma çabası, bizim de gol bulma ve kontra atak engelleme çabamız şeklinde geçti. Bulduğumuz iki net pozisyon yakaladık. Bir tane direkten dönen, bir tane de Onur'un kurtardığı top var. Saha kenarından bile Koita'nın pozisyonunun gol olduğunu gördüm. Eğer çizgi teknolojisi kullanılmış olsa 1-0 öne geçecektik." ifadelerini kullandı.



İlk yarının uzatma dakikalarında yedikleri golün oyun planlarını bozduğunu dile getiren Özdeş, şunları kaydetti:



"O pozisyon gol olsa belkide en etkili oynadığımız oyunu oynayacaktık. Riskler alarak oynamamız gerekiyordu. Trabzonspor göbeği kapatıp savunmayı iyi yaptı. Birkaç pozisyonumuz var. Başta bir gol gelse maç daha zevkli olabilirdi. Bu maç bizim için ilk 5'e tutunma maçıydı. Bugün kaybetmeyi haketmedik ama oyun standartımız devam ediyor. Adanaspor maçıyla üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum."