Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Sivasspor'a kendi evinde 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, kupada hedeflerinin olduğunu ancak ligi daha fazla önemsediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktararak, artık lige odaklanacaklarını dile getirdi.



Ligde önemli maçlara çıkacaklarına dikkati çeken Buruk, "Türkiye Kupası bizim için önemliydi ancak bu hedefin gerisinde kaldık. Bundan çok daha önemli lig hedefimiz var, şimdi ona odaklanacağız." dedi.



Buruk, karşılaşmada yeni oyuncularına forma şansı verdiğini dile getirerek, "Oyunun geneline baktığımızda, ilk yarı zaman zaman rakip kaleye gittik. Rakip özellikle Gekas'a attığı uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Dört topumuz direkten döndü. Aldığımız yenilgiden dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Sivasspor cephesi



Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, iki takım için de büyük önem taşıyan bir maça çıktıklarını ve aldıkları sonucun kendilerini memnun ettiğini vurguladı.



Ümit, Emre, Gekas, Rıdvan ve Gökhan'ın yan yana oynadığı ilk maç olduğunu aktaran Bakkal, "Takımım ikinci yarı çok iyi oynadı. Son dönemlerde hoşuma giden en güzel şey, gol yemememiz. Takım savunması yapmaya başladık. İkinci devre iyi futbol izlettirdiğimize inanıyorum. Kupa iki takım içinde önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.