Lys, İlçe Merkezlerinde de Yapılacak

LİSANS Yerleştirme Sınavı (LYS) ilk kez bu yıldan itibaren, öğrenci sayısının fazla olduğu ilçe merkezlerinde de yapılacak.



LYS'nin İskenderun'da da yapılması için girişimlerde bulunan öğrenci velilerinden emekli Astsubay Ersoy Koçak'ın, Milli Eğitim Bakanlığı'na email üzerinden başvuru yaptı. Bakanlık da bunu ÖSYMye gönderdi. ÖsSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, öğrenci potansiyeline göre 2017 yılından itibaren bazı ilçelerde de LYS sınavının yapılması için çalışmalar başlatıldığını belirtti.



Kamuoyu oluşturmak amacıyla yüzlerce öğrenci velileriyle iletişim kurup, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'na taşıyan Koçak'a ÖSYM'den gönderilen yazıda, 2017 yılından itibaren sınavların İskenderun gibi ilçelerde yapılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Yazıda, LYS'lerin 2017 yılından itibaren İskenderun başta olmak üzere nüfus yoğunluğuna sahip birçok ilçe merkezlerinde yapılması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.



2017 ÖSYS kılavuzunda, "LYS'ler il merkezlerinde ve LYS'lere girme hakkı kazanan aday sayısına bağlı olarak ÖSYM tarafından belirlenecek ilçelerde yapılabilecektir" denildi. ÖSYS'nın 2016 kılavuzunda ise " LYS'ler sadece il merkezlerinde yapalacaktır" ibaresi bulunuyordu.



Emekli Astsubay Ersoy Koçak, 18 yaşındraki kızı Ceren Koçak'ın İskenderun Tozçelik Fen Lisesi öğrencisi olduğunu belirtirken, gönderdiği dilekçenin tüm öğrenci velileri adına dikkate alınıp, sonuç vermesinden son derece mutlu olduğunu söyledi. Koçak duygularını şöyle ifade etti:



"LYS sınavını 5 oturumda yapılıyor ve ilçelerde yaşayan öğrenciler 5 kez il merkezine gitmek zorundaydılar. Öğrenci potansiyeli olan ilçeler için müjdeli bir uygulama. Önceki uygulama eğitimde fırsat eşitliğini engelliyordu. Milli Eğitim kanununun 5 vce 8'inci maddelerine aykırıydı. Şimdi düzeltildi. Sınav için saatlerce yol çilesi bitti. Ben sadrece 250 bin nüfuslu İskenderun için müracaat etmiştim. Ama sonuç büyük ilçelerin hepsini kapsadı."



- Ankara