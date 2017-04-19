Lüleburgazlı Sporculardan Kızılay'a Destek

Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü, Türk Kızılay Derneği'nin tanınırlığına katkı sağlamak amaçıyla yurt içi ve yurt dışında katılacağı müsabakalarda formalarında Türk Kızılayı logosuna yer verecek.



Kulüp Başkanı Atıf Aral, Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi Başkanı İsmail Arkın'ı ziyaret etti.



Aral, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın en büyük yardım kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.



Türk Kızılayı'nın gelişmesine ve isminin daha fazla duyulmasına destek sağlamak amacıyla takım formalarına Türk Kızılayı logosunu bastırdıklarını ifade eden Aral, 2017 yılındaki müsabakalara Türk Kızılayı logosunun bulunduğu formalar ile çıkacaklarını belirtti.



Bu yıl 14 sporcuyla Malatya, Rize, Karabük, Sivas, İzmir, Tekirdağ, Antalya ve İstanbul'un yanı sıra yurt dışında da Türkiye'yi temsil edeceklerini aktaran Aral, şunları kaydetti:



"Türk Kızılay'ının logosunu taşıyan gençlerin Kızılay'a olan ilgilerini arttırmak, tanıtımını yapmak tüm sporcularımız için gurur kaynağı yaratacaktır. Daha önceki yıllarda da formalarımızda Kızılay logosu vardı. Fakat bu yıl yarışmalarda da yer alacak derneğimiz bu formalar ile birçok derece elde edecektir. Türk Kızılay'ına her zaman destek vererek tanıtımına destek sağlamak bizim görevimizdir."



Arkın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetici ve sporculara müsabakalarda başarılar diledi.