Lüleburgaz'da Şüpheli Ölüm

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Mumcular Sokaktaki tek katlı evinde yalnız yaşayan Mustafa Avdatek'ten (80) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.



Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Avdatek'in yerde hareketsiz yattığını gördü.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Avdatek'in öldüğünü belirledi.



Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Avdatek'in cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kanser hastası olduğu öğrenilen Avdatek'in ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.