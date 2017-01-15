Lüleburgaz Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi

Lüleburgaz Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Lüleburgaz Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Emin Halebak, Başkan Yardımcıları Kevser Özkan, Rasim Arslan, Necmi İnci ile Tüm-Bel-Sen Lüleburgaz Belediyesi iş yeri temsilcisi Berkant Çavaş ve belediye personeli katıldı.



Belediye Başkanı Halebak, burada yaptığı konuşmada, kenti çalışanlar ile beraber yönettiklerini söyledi.



Memur ve personel ile beraber daha iyisini yapmak için de sürekli çalışacaklarını aktaran Halebak, çalışanlara da haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.



Halebak, şöyle devam etti:



"İnsan gibi yaşamak hepimizin hakkı. Bunun şartları da belli. Mücadele etmeden, çalışmadan rahat bir hayat yaşamak mümkün değil. Biz burada bir aileyiz, bütünüz. Türkiye'deki yerel yönetimler arasında tamamen farklı bir noktadayız. Bu kente hizmet etme mücadelesi içindeyiz. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fakat daha iyisini yapmak için de çalışacağız. Ben bu çatı altında hep birlik ve beraberliğin olmasını istiyorum. Bu sözleşmeler de görevlerin daha iyi yerine gelmesi için oluyor. Tüm bu unsurlar çerçevesinde yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum."



Çavaş da toplu iş sözleşmesinin 175 memuru kapsadığını anımsattı.



Sözleşme ile ücret dengesini sağladıklarını kaydeden Çavaş, atılan imzaların tüm çalışma arkadaşlarına hayırlı olmasını diledi.