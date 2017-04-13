Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnanlıların kısa zaman içinde yeni bir seçim sistemine sahip olacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Avn, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, meclisin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasının tartışılacağı oturumu erteleme kararına dair konuştu.



Bu kararı nedeniyle olumlu tepkiler aldığını ifade eden Avn, memnuniyetini dile getirerek, "Söz verdiğim gibi Lübnanlılar yeni bir seçim sistemine sahip olacak." dedi.



"İnanıyorum ki liderler inisiyatif alarak çabalarıyla Lübnan'ın ve Lübnanlıların çıkarlarını temsil edecek bir yasaya ulaşacak." diyen Cumhurbaşkanı Avn, meclis seçimlerinin doğru tarihte, özgür bir şekilde ve demokrasi atmosferinde yapılması gerektiğini belirtti.



Meclis Başkanı Nebih Berri'nin girişimiyle daha önce meclisin 2013 ve 2014'te iki kez uzatılan görev süresinin bir yıl daha uzatılması tasarısı bugün görüşülmek üzere meclisteki partilerin uzlaşısıyla kabul edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Avn, dün aldığı kararla meclis oturumunu anayasanın 59'uncu maddesine dayanarak bir ay süreyle ertelediğini açıklamıştı.



Avn, ayrıca meclisteki siyasilerden, yeni seçim yasasının bir an önce yasalaştırılarak genel seçimlerin zamanında yapılmasını istemişti.



Lübnan'da parlamentonun görev süresi 21 Haziran'da sona eriyor. Siyasi partiler arasında 1960 seçim yasası olarak bilinen ve çoğunluk sistemini içeren seçim yasasının değiştirilmesi üzerinde görüş ayrılıkları yaşanıyor. Seçim sistemi tartışmaları üzerinden devam eden görüş ayrılıklarından dolayı haziranda yapılması gereken genel seçimler için meclisteki partilerin henüz uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor.