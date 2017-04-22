Lübnan Sınırında 10 El Kaide Militanı Yakalandı

Lübnan'ın Ersal kenti sınırında, 10 El Kadie militanının yakalandığı ifade edildi.



Lübnan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Ersal kenti sınırında 10 El Kadie militanının yakalandığını bildirdi. Açıklamada, Ersal kentindeki Wadi El-Hosn sınırına operasyonların düzenlendiğini,10 tehlikeli militanın yakalandığını ve ordunun kayıp ya da yaralı vermediği dile getirildi.



Lübnan'ın Ersal kenti Suriye'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



(İHA)