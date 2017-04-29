Lpg Yüklü Tankerde Yangın
Kocaeli’nin Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edemediği öğrenildi. Yangına havadan ve denizden müdahale edileceği öğrenildi.
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