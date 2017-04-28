Lpg İthalatı Şubatta Azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı bu yıl şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,38 azalarak 232 bin 212 ton oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şubat Ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'na" göre, Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna olmak üzere 6 ülkeden LPG ithalatı yapıldı.



Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, şubatta yapılan LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,38 azalarak 232 bin 212 tona geriledi.



Bu dönemde rafinerici lisansı sahiplerinin toplam LPG üretimi ise yüzde 17,61 artarak 77 bin 054 tona yükseldi.



İhracat yüzde 26,31 arttı



LPG ihracatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,31 artarak 36 bin 139 tona çıktı. En çok ihracat sırasıyla Mısır, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.



Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta, 56 bin 87 ton tüplü, 10 bin 307 ton dökme ve 202 bin 850 ton otogaz olmak üzere toplam 269 bin 245 ton LPG satışı gerçekleştirildi.



LPG pazarında yüzde 75,34 ile otogaz birinci sırada yer alırken onu yüzde 20,83 ile tüplü LPG ve yüzde 3,83 ile dökme LPG izledi.