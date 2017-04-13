Lösemiyi Polisle Yenen Yağız Polis Oldu

Adana'da 3 yaşında lösemiye yakalandıktan sonra sadece polisin elinden yemek yiyen ve ilaçlarını içen Yağız Yıldız, hastalığı yendikten sonra polis kıyafeti giyip eskort eşliğinde Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti.



Yağız Yıldız, 15 Haziran 2013 günü yüksek ateş şikayetiyle babası Sait Yıldız (39) tarafından hastaneye götürüldü. Ancak doktor enfeksiyon kaptığını belirterek, ilaç yazıp eve gönderdi. 15 gün geçtikten sonra yine yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Yağız'dan kan örneği alındı ve değerlerinin düşük olduğu görüldü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde yapılan tetkiklerle Yağız'ın lösemi olduğu belirlendi. Haber üzerine yıkılan Yıldız ailesi hemen çocuklarının tedavisine başladı. Aile o günden sonra çocuklarının kanseri yenmesi ve ayağa kalkabilmesi için büyük bir mücadele örneği sergiledi.



Dizi oyuncuları da Yağız'ı ziyaret etti



Bu arada, yemek yiyip ilaç alması gereken Yağız bunları yapmayınca baba Yıldız, haberlerde ABD'de lösemi hastası Miles Scott isimli bir çocuğun, "Batman" olmak isteyince Bir Dilek Tut Vakfının kolları sıvayıp yüzlerce kişinin başlattığı kampanyaya San Francisco Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiğini öğrendi. Oğlunun bir televizyon kanalında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisini çok sevmesinden dolayı polislere karşı aşırı sevgisi olduğunu fark eden Baba Yıldız, çocuğunun eve polis gelirse yemek yiyip ilaç içebileceğini düşünerek Adana Valiliğine başvurdu.



Dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden görevli polisler her gün eve gelerek Yağız'a yemek yedirip ilaçlarını verdi.



Polisler Yağız'a yemek yedirip ilaç içirdi



Yağız telsizle oynarken polisler ise onun tedavisi için mücadele etti. 2 yıllık süreçte polis Yağız'ın yattığı hastaneye giderek burada yemek yedirip ilaç içirdi. Arka Sokaklar dizisinin 3 oyuncusu da Adana'ya gelip Yağız'a moral verdi. Ailesi Yağız'a bu tür sürprizler yaparak moralini sürekli yüksek tutup onun hayata tutunmasında çok önemli bir rol oynadı.



Yağız'a 2 yıl boyuna Acıbadem Adana Hastanesinde Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Bülent Antmen tarafından tedavi uygulandı. İlik bulunamayan ancak tedavilere cevap veren Yağız, 2 yılın sonunda lösemiyi yenerek mücadeleyi kazandı. Yağız'ın tedavisi ve kontrolleri hala devam ediyor.



"Minik Yağız toplum destekli polis oldu"



Lösemiyi yenmesinde ve yeniden hayata tutunmasında polislerin rolünün çok büyük olduğu Yağız, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'tan polis kıyafeti istedi. Ak, Yağız'ın bu isteğini geri çevirmeyerek toplum destekli polis kıyafeti yaptırarak ona hediye etti. Yağız ise Ak'ın kendisine gösterdiği ilgi ve iyileşmesinde polislerin çok büyük etkisi olduğu için kıyafeti giyip emniyete gelmek istedi. Bu isteği de geri çevrilmeyen Yağız, polis aracıyla emniyete getirildi. Siren sesleri eşliğinde emniyet müdürlüğüne gelen Yağız, kapıda polis ağabeyi ve ablaları tarafından karşılanarak Ak'ın yanına çıktı.



Emniyet Müdürü Ak, polis kıyafeti ile gördüğü Yağız'dan selam aldı, ona oyuncal polis otomobili hediye etti. Baba Sait Yıldız ise Ak'a Yağız'ın polisle çekilmiş fotoğraflarını hediye etti.



Yağız ile bir süre sohbet eden Ak, daha sonra çocuğu kucağında aşağı indirip uğurladı. Yağız emniyetten ayrılmadan önce trafik polisi motosikletine binip siren çaldı. Yağız üşümesin diye polislerin montunu vermesi dikkat çekti.



Baba Yıldız, oğlunun lösemiyi yenmesinde en büyük etkenin polisler olduğunu onlar sayesinde yemek yiyip ilaç kullandığını, iyileşmesine rağmen polislerin yanına zaman zaman geldiğini kaydetti. - ADANA