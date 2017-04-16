Lookbookholiday Kimdir?

Wise TV'ye konuşan LookBookHoliday Kurucusu Murat Mallı, web siteleri ve vermiş oldukları hizmet hakkında bilgi verdi.



LookBookHoliday, ağırlıkta 6 ülkede faaliyet gösteren B2C ve B2B alanlarında hizmet veren konaklama ve rezervasyon hizmeti sağlayan bir web sitedir. Şirketin merkezi Türkiye'dedir. Ağırlıklı olarak misafiri İngiltere'den ve Avrupa'dan geliyor. Türkiye'de de en çok Fethiye ve Side bölgesindeyiz. Sadece otel rezervasyon ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda B2C ve B2B alanında da, beş yıldız ve exclusive tesislerle, yani istisnai tesislerle çalışıyoruz." dedi.