Londra'da "Müslüman Yaşam Tarzı Fuarı" Başladı

İngiltere'deki Müslüman toplumun yoğun ilgi gösterdiği "Londra Müslüman Yaşam Tarzı Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Olympia Sergi ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen fuarda, helal gıdadan bankacılığa, tekstilden turizme kadar farklı sektörlerden firmalar, Müslüman tüketicilerle bir araya geliyor.



İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşların da ilgi gösterdiği ve adadaki Müslüman toplumun en fazla ziyaret ettiği etkinlikler arasında yer alan fuar, 150'den fazla katılımcıyla yapılıyor.



Etkinlikle, İngiltere'deki helal gıda pazarındaki çeşitliliğin artırılması, muhafazakar giyimi tercih eden modaseverlerin farklı markaları tanıması, finans ve turizm sektörlerinin Müslüman müşterilerin taleplerini karşılaması ve Müslüman yaşam tarzına odaklı üreticilerin tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor.



Yarın sona erecek fuarda, yemek pişirme kursları, masaj koltukları, tadım köşeleri ve çocuklara yönelik çeşitli aktivitelere katılma fırsatları da sunuluyor.



Girişi ücretli olan fuarda ziyaretçiler, aynı zamanda ilave bilet alarak da aynı merkezde düzenlenen Londra Muhafazakar Moda Haftası'na giriş imkanı elde ederek, muhafazakar moda sektörünün öncü markalarının defilelerini izleyebiliyor.



İngiltere'de yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 5,5 milyona ulaşacağı öngörülüyor.