Londra Avrupa'nın Finans Sektörü İçin Önemini Koruyacak"

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in Üst Yöneticisi Jes Staley başkent Londra'nın Avrupa'daki finans sektörü için önemini korumaya devam edeceğini söyledi.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Staley, "Avrupa'nın finans sektörünün Londra'yı bırakacağına inanmıyorum. İngiltere'nin Avrupa finansının akciğeri olmaya devam etmesi için birçok sebep var." değerlendirmesinde bulundu.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in ortak pazardan ayrılma kararını açıklamasının ardından Londra'daki yerleşik uluslararası finans kuruluşlarının Avrupa piyasalarına erişiminin kesilmesinden endişe ediliyor.



İngiliz basınında May'in bugün Goldman Sachs'in Üst Yöneticisi Lloyd Blankfein ve varlık yönetim şirketi Blackrock'ın Üst Yöneticisi Larry Fink ile görüşeceği bilgisi yer aldı.



İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, May'in açıklamalarının ardından bankanın Avrupa'daki operasyonlarını Londra'dan yürüten yaklaşık bin çalışanının iki yıl içerisinde Fransa'nın başkenti Paris'e taşınabileceğini açıklamıştı.