Liselilerden Çocukları Sevindiren Yardım

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde lise öğrencileri, topladıkları yardımlarla aldıkları kıyafetleri, köy okulundaki çocuklara hediye etti.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Medeniyet ve Değerler Kulübü'ne üye İMKB ve Sabri Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, "Sen de bir öğrencinin elinden tut" kampanyası kapsamında esnaf ve kurumlardan yardım topladı.



Topladıkları yardımlarla çeşitli kıyafetler alan öğrenciler, bunları ilçeye bağlı Bozyamaç Köyü İlkokulundaki çocuklara dağıttı.



Kulüp üyelerinden Nazlı Sönmez, yaptıkları yardımlardan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.



Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmanın önemli olduğunu anlatan Sönmez, "Çocukları çok seviyoruz. Her zaman onların yanında olmaya çalışacağız." dedi.



Bozyamaç Köyü İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sema Dündar, yardımdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Okulun çocuk gelişimi öğretmeni Saliha Yavuz da yardım ile çocukların sevinç yaşadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.