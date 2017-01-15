Liseler Öğrencilere Yurtdışı Üniversite Eğitimine Gitmeleri İçin Neleri Sağlamalı?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, liselerin öğrencilerin yurt dışı üniversite eğitimine gitmeleri için neler sağlamaları gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya lisenin öğrenciye olan yeterliliğinin önemli bir kriter olduğunu söyleyerek, "Öğrencimiz dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesine girmek istesin, bunun için bulunduğu lise ona bu yeterliliği veriyor mu vermiyor mu sorusuna bakmamız gerekir. Bu 10 üniversitenin baktığı birinci şart okulun sunduğu yada verdiği müfredatın zorluk derecesi. Öğrenci okulda en zor dersleri alıyorsa kolay dersleri tercih eden bir öğrenciye göre daha fazla şansı var demektir. Dolayısıyla okul öğrenciye esnek programlar sunabilmeli. Yani öğrenci matematik fen müfredatını seçebilmeli ve onun içinde de farklılaşabilmeli. Yani okul her öğrenciye set bir müfredat vermemeli. Biz ona asansör sistemi diyoruz. Yani 9. sınıftaki bir öğrenci 12. sınıftaki öğrenciyle aynı dersi alabilmeli. Bu nasıl olacak? Matematikten çocuk 9. sınıftayken çok ileri bir seviyedeyse 12. sınıf dersini alabilir. ve 9. sınıftaki öğrenci 12. sınıfa geldiğinde üniversite derslerini alabilir daha lisedeyken.Böylelikle üniversiteyi kısaltmış olur. Bu şekilde müfredat sunan bir okul hem daha kaliteli öğrenciyi kendisine çekmiş olur, hem de fiyat ve ücret politikasında farklılaştırmaya gidebilir" dedi.