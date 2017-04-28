Lise Öğrencisi Sude'yi Hayattan Koparan Şoföre 6 Yıla Kadar Hapis İstemi

Pendik'te okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan otobüs şoförü hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Pendik'te okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü Tarık U. hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Tarık U.'nun kullandığı İETT otobüsü ile 30 Aralık 2016 tarihinde Pendik ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde seyri sırasında, duraktan yolcu alıp hareket ettikten 15 metre sonra seyir yönüne göre taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete'ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı.



İddianamede, bilirkişi raporuna göre şüphelinin olayın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğu belirtilirken, şüphelinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL