Lider Şahin'in Eski Sevgilisi Tuğba Özerk, İrem Derici'ye Sardı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni şarkısı 'Tektaş'ı yayınlamamsının ardından sevgilisi Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten övgü aldı.

İREM DERİCİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Tuğba Özerk, İrem Derici'nin yeni şarkısı "Tektaş"ın klibinden kısa bir bölümü paylaştığı videosunun altına yorum yaptı. Derici'nin şarkısının nakaratında yer alan "Seviyorum ne önemi var" sözleriyle paylaştığı videosunun altına Tuğba Özerk, "Hayırlı olsun İrocan, gönlüne göre olsun her şey" yazdı. İrem Derici'den yanıt gecikmedi. Derici, Özerk'e "Sağol yavrum, çok naziksin" cevabını verdi. Tuğba Özerk ise bu karşılığa sosyal medyada minnettarlık anlamına gelen emojiyle yanıt verdi.



