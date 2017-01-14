STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre ( Dk.80 Holmen), Visca, Mossoro (Dk.65 İrfan Can), Cengiz, Mehmet (Dk.65 Mustafa)
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KAYSERİSPOR: Muammer, Stevanovic, Levent, Anıl, Ufuk, Kubilay, Murat, Furkan (Dk.80 Erdem), Umut, Mert Ilıman (Dk.46 Mert Özyıldırım), Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 5-0 yenerek yoluna namağlup devam ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 24'üncü dakikada Mehmet Batdal, 26'ncı dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 63'üncü dakikada Visca, 81'inci dakikada Stevanovic, 88'inci dakikada Cengiz kaydetti.
Turuncu-beyazlı ekip elde ettiği bu skorla yoluna namağlup devam etti. - İstanbul
Lider Medipol Başakşehir Farklı Kazandı
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç SezertamMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre ( Dk.80 Holmen), Visca, Mossoro (Dk.65 İrfan Can), Cengiz, Mehmet (Dk.
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