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Lider Medipol Başakşehir Farklı Kazandı

Lider Medipol Başakşehir Farklı Kazandı

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç SezertamMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre ( Dk.80 Holmen), Visca, Mossoro (Dk.65 İrfan Can), Cengiz, Mehmet (Dk.

Lider Medipol Başakşehir Farklı Kazandı



STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre ( Dk.80 Holmen), Visca, Mossoro (Dk.65 İrfan Can), Cengiz, Mehmet (Dk.65 Mustafa)

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Muammer, Stevanovic, Levent, Anıl, Ufuk, Kubilay, Murat, Furkan (Dk.80 Erdem), Umut, Mert Ilıman (Dk.46 Mert Özyıldırım), Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 5-0 yenerek yoluna namağlup devam ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 24'üncü dakikada Mehmet Batdal, 26'ncı dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 63'üncü dakikada Visca, 81'inci dakikada Stevanovic, 88'inci dakikada Cengiz kaydetti.

Turuncu-beyazlı ekip elde ettiği bu skorla yoluna namağlup devam etti. - İstanbul

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