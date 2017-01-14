Lider Medipol Başakşehir Farklı Kazandı





STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Mahmut, Emre ( Dk.80 Holmen), Visca, Mossoro (Dk.65 İrfan Can), Cengiz, Mehmet (Dk.65 Mustafa)



TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



KAYSERİSPOR: Muammer, Stevanovic, Levent, Anıl, Ufuk, Kubilay, Murat, Furkan (Dk.80 Erdem), Umut, Mert Ilıman (Dk.46 Mert Özyıldırım), Umut



TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın



SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 5-0 yenerek yoluna namağlup devam ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 24'üncü dakikada Mehmet Batdal, 26'ncı dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 63'üncü dakikada Visca, 81'inci dakikada Stevanovic, 88'inci dakikada Cengiz kaydetti.



Turuncu-beyazlı ekip elde ettiği bu skorla yoluna namağlup devam etti. - İstanbul