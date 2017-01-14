Lice ve Hani'de 9 Sığınak Ortaya Çıkarıldı 4 PKK'lı Yakalandı

DİYARBAKIR'ın Hani ile Lice İlçesi arasındaki dağlık ve ormanlık alanda yürütülen operasyonda, içerisinde uyuşturucu madde, yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı imale edilmesinde kullanılan çok sayıda mühimmat ve gıda maddesi bulunan 9 sığınak bulundu. Operasyonda, bölücü terör örgütüne işbirlikçilik yapan 3 ve adam öldürmeden aranan 1 olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.



Güvenlik güçlerinin 11 Ocak tarihinde başlattığı ve dün sona eren 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üsçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu' kapsamında, bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait 9 sığınak bulundu. Operasyon kapsamında örgüte işbirlikçilik yapan 3 ve kasten adam öldürmeden aranan 1 olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Hani ve Lice İlçesi arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren başlayan Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu 13 Ocak 2017 Cuma gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararlarına istinaden toplam (28) ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, biri silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydı olan 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 ayrı sığınak içerisinde, 18 kilogram kubar esrar maddesi, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet leşker kıyafeti, yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, sığınak yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çok sayıda mutfak malzemesi ile tıbbi malzemeler ele geçirilmiş, 2 ayrı jelikan bidon içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 100 kilogram Amonyum Nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile araziye gömülü jelikan bidon içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 20 kilogram toz gübre, 50 kilogram Amonyum Nitrat, bin 100 adet torpil olarak isimlendirilen patlayıcı madde, 25 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan içi boş dökme demir, 34 adet büyük pil, 20 adet küçük pil ile muhtelif malzeme ele geçirilerek Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda patlayıcı madde imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



- Diyarbakır