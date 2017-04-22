Lice'de Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 sığınak ve bir barınak kullanılamaz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice'nin güneyinde 19 Nisan saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu"nu tamamlandı.



Bölgede bulunan köy ve mezralardaki 55 ev ve eklentisinde operasyon kapsamında arama yapıldı. Bir zanlı gözaltına alındı, 2 kişi ise Askerlik Kanunu uyarınca tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Teröristlere ait bir barınak ve 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 3 şarjör, tabanca, 325 muhtelif fişek, silah üstü dürbün, 18 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 25 el telsizi, 3 güneş paneli, 25 bıçak, 4 sırt çantası, 15 takım terörist kıyafeti, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile 50 kilogram toz esrar ele geçirildi.



Teröristlerce araziye tuzaklanmış 11 el yapımı patlayıcı düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 20 tüp, 340 kilogram amonyum nitrat, 14'lü pil blogu, 50 metre kablo ve 95 pil yerinde imha edildi.



Ele geçirilen silah, mühimmat ile uyuşturucu, savcılığın talimatıyla muhafaza altına alındı.