Lg Stylus 2 Plus, N11.com'da Satışta

E-ticaret platformu n11.com, LG'nin yazma deneyimi sunan nano kaplamalı kalemli modeli Stylus 2 Plus'ı 949 liraya satışa sunuyor.



n11.com açıklamasına göre, LG'nin orta seviyede fazlasıyla sevilen Stylus serisi, Stylus 2 Plus modeliyle öne çıkıyor. n11.com'un Elektronik kategorisinin radarından kaçmayan ve orta seviyede sevilen bir model olarak ön plana çıkan Stylus 2 Plus, 949 lira fiyatıyla satışa sunuluyor.



1.4GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemcisi ve Adreno 505 grafik işlem birimine sahip olan cihaz, 3GB RAM ve 16GB dahili depolamayla geliyor. 16MP arka ve 8MP ön kamerasıyla LG Stylus 2 Plus, değiştirilebilir yapıdaki 3.000mAh bataryasıyla da dikkati çekiyor.



Note serisinden aşina olunan bir Sytlus kalemi de barındıran telefon fiyat performans anlamında da iddialı. Ürün e-ticaret platformu n11.com'da 949 lira fiyatıyla satışa sunuluyor.