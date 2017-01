Lg'den Yeni Nano Cell Tv'ler

Her yıl CES'te Panasonic, Samsung, Sony ve LG gibi firmalar ve televizyonları için büyük tanıtım etkinlikleri düzenleniyor. Konferans hollerine yaklaştığınızda, her üretici gururla en son ve en iyi televizyonlarını herkesin görmesi ve deneyimlemesi için sergiliyor oluyor. LG'nin bu gösterimlerdeki en son ürünü ise, Nano Cell teknolojisini barındıran modelleri.



Her ne kadar televizyonların daha da incelerek daha da büyüyecekleri kesinken, bu ilerleme sırasında görüntü kalitesi büyük bir önem taşıyor. LG, herkesin direkt olarak televizyonun karşısında durmadığını belirtmekte oldukça hızlıydı ve çoğu ünitenin belirli bir açıdan bakıldığında netlik sorunları yaşadığını söylemekteydi. Bu yüzden de bu sorunu ortadan kaldırmak için LG, 2017 yılında Super UHD TV'lerde Nano Cell teknolojisini kullanacak ve bu teknolojinin, görüş açısı önemli olmaksızın renk ve netliği koruyacağını söylemekte.



LG, Nano Cell teknolojisinin diğer LCD TV'lere göre sağladığı avantajları anlattığı açıklamada bu teknolojinin büyük boyutlu, yüksek çözünürlüklü televizyonlar için ideal olduğunu belirtmekte. Ayrıca LG, TV severler için Nano Cell teknolojisinin yanı sıra kullanıcıları mutlu edecek bazı diğer özellikler daha sunmakta. Bu özelliklerin arasında çeşitli HDR teknolojilerini destekleyen Dolby Vision ile Aktif HDR da bulunmakta.



LG, bu televizyonlar için bir fiyat veya yayım tarihi sunmuş değil ancak Super UHD TV'ler üç model olarak sunulacaklar: SJ9500, SJ8500 ve SJ8000.