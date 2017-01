Leven Nazifoğlu: "Podolski'nin Çin'e Gitmek İster Gibi Hali Var"

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Podolski'nin Çin'e transferinde son aşamaya gelindiğini söyleyerek, "Podolski'yi Çin'den istiyorlar. Şu an hiçbir konuda problem yok. Oyuncunun da gitmek ister gibi hali var" dedi.



Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Nazifoğlu, devre arası kulübün izleyeceği transfer stratejisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"Sakat oyuncular yetişecek"



Sakatlığı bulunan oyuncuların Atiker Konyaspor maçına yetişeceğini söyleyen Levent Nazifoğlu, "Önümüzdeki hafta takımla idmana çıkmaya başlayacaklar. Onun için bir handikap olmayacak. Kalecilerin normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Onlardan fiziksel bir düşme olmayacak. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk Gönen mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor" diye konuştu.



"Garry Rodrigues tamam"



PAOK'ta forma giyen Garry Rodrigues ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığını da açıklayan Nazifoğu şunları söyledi:



"İki transfer Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Kampa yetişmesini bekliyorduk ama son anda fiyatta düşmeler olacakken gerçekleşmedi. Biz de en uygun şekilde almaya çalışıyoruz. PAOK'la her konuda anlaşıldı.Büyük ihtimal bugün açıklanacak. Garry Rodrigues'i izleme ekibimiz buldu. Sonra hocamız da beğendi. Ben de kendisini izledim. Sağ ayaklı bir futbolcu."



Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen stoper Victor Hugo ile ilgili de Leven Nazifoğlu, "Hugo'nun olma ihtimali var. Alternatif bir kaç stoper var. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu bizim için bir avantaj" ifadelerini kullandı.



"Ahmet Çalık konusu kapanmadı"



Ahmet Çalık transferinde ise hala Gençlerbirliği ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Nazifoğlu sözlerine şöyle devam etti:



"Ahmet Çalık konusu bizim için kapanmadı. Biz 2 milyon Euro'luk teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indi. Bir arada buluşabiliriz. Ahmet Çalık olmazsa yerli alternatifimiz yok. Hugo ile aralarında kalite farkı var. Ahmet, ileride çok iyi bir stoper olacak ama şu anda çok eksiği var."



Levent Nazifoğlu, Eto'o ve Mehmet Ekici ile ise hiç ilgilenmediklerini, Trabzsonspor'un Ekici'ye karşılık Sinan Gümüş'ü istediğini, Galatasaray yönetiminin de Sinan'ı vermek istemediğini söyledi.



"Podolski gitmek istiyor"



Levet Nazifoğlu, Podolski'ye Çin'den teklifin olduğunu ve oyuncunun da gitmek istediğini dile getirerek, "Şu an hiçbir konuda problem yok. İmza aşamasına kaldı. Biz oyuncuyu satmak istemiyoruz. Oyuncunun gitmek ister gibi hali var. Öyle bir şey olursa forvet arayışımız var. Türkiye'de transfer dönemi kapandıktan sonra Podolski'yi yollamayız. Bir Eren'e kalırız ki bir sakatlık olduğunda ne yaparız. Transferi bir hafta içinde oldu oldu, yoksa gerçekleşmez" dedi.



"Yasin'e kapılar kapanmadı"



Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördükten sonra süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin'in durumuna da değinen Nazifoğlu, "Yasin Öztekin'e kapı kapanmadı. Onun cezası süreli. İstanbul'a döndükten sonra yönetim kuruluyla durumuna bakacağız. Yasin'in söylediği onu tahrik etmişler. O da kendini tutamamış. Para cezası henüz belli değil. Önümüzdeki hafta netleşecek" ifadelerini kullandı.



"Chedjou'yu bonservissiz vereceğiz"



Kadro dışı kalan Chedjou'ya yurt dışından teklifler olduğunu ve oyuncunun en kısa zamanda takımdan gönderileceğini belirten Levent Nazifoğlu, "Chedjou gönderilecek. Yurt dışından teklif var. Para almadan vereceğiz. Kalan parasını ise vermeyeceğiz. Chedjou da gittikten sonra açığımız olacak. Chedjou'nun 3 maç cezadan dolayı aldığı ağır bir para cezası var. Afrika Uluslar Kupası'na gitmediği halde gitti havası oluşturarak, kampa gelmedi. Sabote etmeyi hiçbir futbolcuya kondurmam ama ciddiyetsizliğine inanıyorum. Bilerek, takımı mağlup ettireyim dememiştir ama bir ciddiyet eksikliği oluştu" şeklinde konuştu.



"Bruma ile kontrat uzatacağız"



Takımın genç yıldızı Bruma ile kontrat uzatmayı düşündüklerini de ifade eden Nazifoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bruma ile sözleşme uzatmayı düşünüyoruz ama ara transferi yaptıktan sonra ne kadar bütçe açığımız olduğuna bağlı. Finansal fair-play kriterleri gereği artık 100-200 bin Euro'ları bile hesap ediyoruz. Bir futbolcu Premier Lig'de oynamak ister. Önceki gün Bruma ile konuştuk ve 2 saat toplantı yaptık. Burada da kalmayı çok istiyor. Şimdi 1 milyon 100 bin Euro alıyor. Şimdilik bütçesi düşük kalacak."



"Sneijder'in gitmesine sıcak bakmıyoruz"



Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'a teklifler olduğunu fakat oyuncuyu satmayı düşünmediklerini dile getiren Levent Nazifoğlu, "Sneijder'in gitmesine sıcak bakmıyoruz. Teklif var ama Sneijder sıcak bakmıyor, biz de sıcak bakmıyoruz. Selçuk İnan ile birbirimize güvenimiz tam. Kendisi Çin'den teklif almadı. Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu. Biz de ondan memnunuz. Sabri Sarıoğlu, çok iyi bir Galatasaraylı. Bugüne kadar bize en ufak bir problem çıkartmadı" diye konuştu.



"Bu seneyi Riekerink ile bitireceğiz"



Sezon sonuna kadar Riekerink ile devam edileceğini de söyleyen Levent Nazifoğlu, "Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdı. Ama biz hocayla devam ediyoruz. Sezon sonu devam etmemiz için kriterimiz, şampiyonluk veya takımın aşama kaydetmesi" dedi.



Suudi Arabistan'ın El İttifak takımıyla yapacakları maçın yeni bir pazara girmenin kapısını açacağını belirten Nazifoğlu, "Önemli bir para kazanıyoruz ama Suudi Arabistan pazarına girerek, yeni sponsorluk çalışmaları olacak. Onun için önemli bir karşılaşma. Sermaye artık Asya'ya doğru kayıyor. Çin ile de çok ilgileniyoruz. Önümüzdeki sene bir hazırlık kampı yapma ihtimalimiz var."



"Federasyonun Fenerbahçe'nin sorularını cevaplamasını bekliyorum"



Yaptığı açıklamalardan dolayı aldığı cezalardan dert yanan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Galatasaray adına konuşmam gerektiği zaman konuşacağım. PFDK'dan 9 maç ceza aldım. Bu ara girmeseydi o ceza 13 maç olacaktı. Şanlıurfaspor'da bir oyuncu rakibine sert girdi, 3 maç ceza almış. Bana 13 maç vermeleri skandal. Fenerbahçeli yöneticiler de birçok soru sordu. Federasyon tarafından bunların cevaplanması lazım. Ben de merak ediyorum. O sorular doğru mu yanlış mı? Onların bir şekilde cevaplanıp kamuoyunun rahatlaması lazım. Yabancı hakemi istemem. Hakemlerin üstünde bir baskı var. Bir hakem yurt dışında iyi yönetip, Türkiye'de yönetemiyorsa ülkeden kaynaklı bir sorun var demektir. Hakemlerin üstünden baskıyı kaldırmak lazım" ifadelerini kullandı.



Sigthorsson, Cavanda ve Serdar Aziz ile ilgiliyse ise Nazifoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Kolbeinn'de talihsizlik yaşadık. Kendisini çok eleştirmemize rağmen hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Giderken 800 bin Euro'yu bıraktı. İstese o parayı da alırdı ama bir adamlık yaptı. Serdar'ın iki sakatlık geçirmesi büyük talihsizlik. Cavanda'yı az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi. Cavanda'da çok şaşırdığımı söyleyemem. Josue'nin beklenenin altında kalmasının nedeni süre veremememiz. Riekerink gönderileceklerle ilgili bir liste vermedi ama Cavanda benim listemde olabilirdi."



"Geçen seneden geri olduğumuzu kabul etmiyorum"



Takımın geçen seneye göre de daha iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Levent Nazifoğlu, "Geçen seneki Galatasaray her zaman mahkum oynuyordu. Bu takım, geçen sezon Beşiktaş'tan 28, Fenerbahçe'den 23 puan gerideydi. Geçen seneden geri olduğumuzu kabul etmiyorum. Geçen sezon rakip bize baskı yapıyordu. Bizim takımda ilk 11'de oynayan 30 yaşın üstünde 7 futbolcu var. Kontratlar var. Şu anda yapılacak bir şey yok. Yolluyoruz yolluyoruz bitmiyor" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA