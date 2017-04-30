Lens'in Menajeri Beşiktaş'la Ne Konuştu?

Beşiktaş yönetimi Oğuzhan, Marcelo ve Necip'in sözleşmelerinin uzatılması konusunda kesin anlaşmaya vardı. Adanaspor maçını da izleyen üç oyuncunun menajeri Kees Vos da 4 gün İstanbul'da kaldı. Kendi menajerlik şirketinin avukatları ve Beşiktaş'ın avukatlarının yeni sözleşmeleri hazırladığı süreçte Türkiye'de kalmayı tercih etti. Bu süreçte sık sık Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Konu, Vos'un oyuncusu olan Jeremain Lens'e de geldi. Beşiktaşlı yöneticiler sordu. Vos yanıtladı. Vos'un sözleri dışarı sızdırılmadı ama Beşiktaşlı yöneticiler kendilerine "Lens de konuşuldu mu?" diye soran muhabirlere gülerek, "Bakalım" demekle yetindiler.



Haber Kaynağı: Fotomaç