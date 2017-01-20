Lapseki Beyazlara Büründü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi, gece başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü.



Lapseki ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Şahinli köyünde gece geç saatlerde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Köylüler küçük ve büyük baş hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için tedbir aldı. Kar yağışının pazartesi gününe kadar yüksek kesimlerde yer yer devam etmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE