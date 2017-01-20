Lapseki Beyazlara Büründü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi, gece başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü.

Lapseki Beyazlara Büründü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi, gece başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü.

Lapseki ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Şahinli köyünde gece geç saatlerde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Köylüler küçük ve büyük baş hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için tedbir aldı. Kar yağışının pazartesi gününe kadar yüksek kesimlerde yer yer devam etmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE

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