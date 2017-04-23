Kuzey Kore'den Avustralya'ya Nükleer Saldırı Tehdidi
Kuzey Kore'nin, ABD'nin peşinden "körü körüne"' gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Kuzey Kore'nin, ABD'nin peşinden "körü körüne"' gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Dunya.com
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