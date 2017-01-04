Kuzey İrlanda Başbakanı Foster Görevinden Ayrılmayacağını Açıkladı

LONDRA (AA) – Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Arlene Foster kamu finansmanına ilişkin suçlamalar karşısında görevinden ayrılmayacağını açıkladı.



İngiliz Sky News kanalına değerlendirmede bulunan Fosters kamu finansmanında hatalı uygulamaları olduğu yönündeki iddialara ve son dönemde artan istifa çağrılarına ilişkin olarak, "Eleştirilerin bir çoğu kişisel. Ayrıca misojenistik (kadınlardan nefret etmek). Ben Kuzey İrlanda'nı ilk kadın lideriyim." ifadelerini kullandı.



Foster, daha önce yenilenebilir enerji kaynaklarını enerji tüketimindeki payını artırmak amacıyla İş, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı görevini yürüttüğü 2012 yılında Yenilenebilir Isı Teşviği (RHI) adı altında bir fon oluşturmuştu.



Kuzey İrlanda Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise RHI fonunun vergi mükelleflerine yaklaşık 490 milyon sterlin ek yük getirdiği ifade edildi.



Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) Eski Meclis Üyesi Ruth Patterson halkın vergilerinin israf edildiğine dair dikkate değer endişelerin olduğunu öne sürdü.



Yine Patterson tarafından Belfast Şehir Meclisi'ne konunun soruşturulmasına ilişkin verdiği önerge ise 12 red oyuna karşı 23 oyla kabul edildi.