Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerinde yapılması planlanan seferleri iptal etti.



Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.