Kuzey Ege'de Dev Ortaklık

Ege'nin en kuzeyinde Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir Turizm-Ticaret ortaklığı başlatıldı.

Proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri başlatıldı. Turizm fuarlarında 'Bir Destinasyon İki Ülke' sloganı kullanılması kararlaştırıldı.

Proje ile Dünyanın 999'uncu, Türkiye'nin 13'üncü, İzmir'in ise ilk UNESCO Dünya Mirası Bergama'da bulunan antik kente turistlerin daha kolay ulaşımı sağlanacak. Gelen turistler Bergama ve Dikili'de alışveriş yapabilme olanağı bulabilecekler. Aynı şekilde Türkiye üzerinden gelen turistlerde Midilli ve diğer Yunan Adalarına kolayca ulaşabilecekler.

KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Bu ortaklığın ilk buluşması ise Türkiye'den giden bir heyetle Midilli'de gerçekleştirildi. Midilli'de ki ilk buluşmaya Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama ve Dikili Belediye Meclis Üyeleri katıldılar. Midilli'de Sappho Meydanı'nda heyet ile birlikte gelen Bergama Belediyesi'nin Kent Orkestrası tarafından mini bir konser verildi. Burada açılan stantta Bergama Tulum Peyniri, sakızlı karanfilli leblebi, kabuklu lokum gibi Bergama'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı. Broşürler dağıtıldı.

Daha sonra Adalar Valiliği Genel Sekreteri Georgios Kampouris, Vali Yardımcısı Gomou Protogeraki Kalliopi, Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangalos I.Myrsinias, Lesvos Turizm ve Acenteler Birliği Başkanı Panagiotis Chatzikyriakos ile görüşmeler yapıldı.

YUNANLILAR MEMNUN

Görüşmelerde Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, bundan sonra iki kıyıda bulunan yerel yönetimlerin gençler başta olmak üzere iki halka yönelik sosyal, kültürel ve sportif projeler hazırlanması gerektiği konusunda teklifte bulundu. Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangalos I.Myrsinias ise her iki kıyı arasında ki turların sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstereceklerini söyledi. Valilik Genel Sekreteri Georgios Kampouris ise her iki kıyı arasında eskiden beri var olan dostluk ve kültürel ilişkilerinin bu noktaya gelmesi ve sürdürülmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

TURİZM TİCARET HATTI DESTEKLENECEK

Daha sonra Türkiye heyeti, Lesvos Turizm ve Acenteler Birliği Başkanı Panagiotis Chatzikyriakos aracılığıyla Midilli'de ki turizm acenteleri ile bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda deniz seferberlerinin, şehirlerarasında turizm ve ticaret hattının canlanması ve desteklenmesi konusunda ortak karar alındı. Ayrıca Midilli'den bir heyetinde en kısa zamanda Türkiye'ye geleceği bildirildi.

BİR DESTİNASYON İKİ ÜLKE

Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise; "Bugün burada çok yönlü turizm ortaklığı başlattık. Midilli'de ki dostlarımızda bundan oldukça memnun. Bundan sonra katılacağımız yurtdışı turizm fuarlarında 'Bir Destinasyon İki Ülke' sloganını kullanacak. Dolayısıyla Midilli'ye gelen turistler, oradaki tatillerinin birkaç gününü Bergama ve Dikili'de geçirebilecekler. Türkiye'ye gelen turistlerde Midilli'yi ve Yunan Adalarını çok kolay ziyaret edebilecekler" dedi.