Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası Ülkelerinden Su Ürünleri Heyeti Kaş'ta

Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası ülkelerinden gelen 13 kişilik su ürünleri heyeti, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'i makamında ziyaret etti.



Heyete eşlik eden Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü mühendisi Murat Yeşiltaş, Türkiye'deki su ürünlerinin tanıtılması ve ticari işbirliği fırsatlarının araştırılması için gezi programı düzenlendiğini söyledi.



Katılımcıların Kaş ve Demre yerel yönetimi ile tanışmak istediklerini belirten Yeşiltaş, "Kendi ülkeleri ile kıyasladıklarında buradaki belediye hizmetlerinin çok iyi olduğunu söylediler." dedi.



Kaş Belediye Başkanı Kocaer de heyeti Türkiye'de ve Kaş'ta görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ilçeyle ilgili bilgi verdi.



Heyetin, Kaş'ın ardından, Muğla ve İzmir'de bazı işletme ve tesisleri ziyaret edeceği kaydedildi.