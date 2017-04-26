Kuveyt Türk'ten 150 Milyon TL'lik Sukuk İhracı

Kuveyt Türk, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 150 milyon TL tutarında 177 gün vadeli kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi. Bankanın yıl başından bu yana gerçekleştirdiği sukuk ihracı toplamda 705 milyon TL'ye ulaştı.



Banka açıklamasına göre, Kuveyt Türk, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ tarafından 11 Nisan'da talep toplamaya başladığı 177 gün vadeli 150 milyon TL tutarında sukuk ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:



"KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ'nin devraldığı varlıklardan elde edilen gelirlerin bir kısmı anapara ile birlikte sertifika sahiplerine 6 Ekim 2017'de dağıtılacak. Yıllık brüt yüzde 11,50 kira getirisi olan kira sertifikalarının yakın tarihte gerçekleşen benzer vadeli kira sertifikası ihraçlarından daha düşük maliyetli olması ve ihracımıza 206 milyon TL talep gelmesi, bir önceki ihraçlarda olduğu gibi yatırımcıların bankamıza olan güvenini gösterdi."



Uyan,Türkiye'de 2010 yılından bu yana kira sertifikası piyasasının gelişmesi ve derinleşmesi adına çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Kuveyt Türk'ün ABD doları, Malezya rgiti ve Türk lirası gibi farklı para cinslerinde yurt içi ve yurt dışında toplamda 11,6 milyar TL kira sertifikası ihraç ettiğini ve bunların yaklaşık 6,2 milyar TL'sinin piyasada dolaşımda olduğunu bildiren Uyan, şu açıklamalarda bulundu:



"2017'de ise toplamda 705 milyon TL sukuk ihracı gerçekleştirdik. 14 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 100 gün vadeli 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracımız, Türkiye'de özel sektör tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla çıkartılan en yüksek kira sertifikası ihracı olarak kayıtlara geçti.



Bilindiği üzere son zamanlarda sektörün derinleşmesi adına kira sertifikalarına getirilen bir takım vergisel teşvikler, piyasaya yeni oyuncuların dahil olmasına ve sektörün büyümesine zemin hazırladı. Bu minvalde katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak özel sektör tarafından ihraç edilecek ve bankamızın bilgi birikimini ve tecrübesini aktaracağı kira sertifikası ihraçları ile yakın zamanda piyasada yer alarak, reel sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz."