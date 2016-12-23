Kutso'dan Emniyete Ziyaret

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat H. Günay ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



KUTSO Başkanı Günay ve yönetimi kurulu üyeleri, Kumluca Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek son zamanlarda güvenlik güçlerine yapılan saldırıların herkesi derinden üzdüğünü söyledi.



Bu ziyaretle emniyet güçlerinin yanında ve destekçisi olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Günay şöyle konuştu:



"Ziyaretimizin asıl amacı emniyet güçlerimize moral vermektir. Ancak biz yerelde birlik ve berberlik içinde kenetlenirsek, ülkemizin başkenti başta olmak üzere her yerinde birlik ve beraberlik içinde kenetlenme olur. Biz bu kenetlenmeyi, askerimize ve emniyetimize sahip çıkmayı yerelden başlatmak istedik."



Kumluca Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Günay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.