Yüksekova ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunca Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda konuşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cahit Onat, kutlu doğum haftasının daha iyi idrak edilmesi nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, toplumda güven duygusunun daha iyi seviyelere gelmesi gerektiğini söyledi.



Şiir ve ilahilerin okunduğu programda okul öğrencileri "Aşere-i Mübeşşere" ilahileri okudu.



Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.



Programa, ilçe Müftüsü Mehmet Korkut, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, müftülük personelleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.