Yüksekova ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül ve lokum dağıtıldı.



Okulun öğretmen ve öğrencileri, Merkez İhsaniye Camisi önünde kurulan masalarda vatandaşlara lokum ikram ederek gül verdi.



Gül dağıtan öğrencilerden Hayrunisa Evin, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Allah rızası için bu etkinliği hazırladıklarını söyledi.



Vatandaşlar, etkinlikten dolayı okulun yöneticilerine teşekkür etti.