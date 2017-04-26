Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.



Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Naci Cengiz açılış konuşması yaptı.



Diyanet İşleri Başkanlığının, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası temasını "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlediğini anımsatan Cengiz, "Bu temanın yurt sathında ve gönül coğrafyamızda işlenmesiyle, barış ve güven toplumu olabilmek için yeniden emin peygamberin emin ümmeti olabilmek için mümin gönüllerde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. İnsanlığa imanı ve güveni aşılamak, vahiy ve hidayeti taşımak için gönderilen bütün peygamberlerin ortak niteliği 'doğruluk ve güvenilirlik' anlamına gelen 'sıdk ve emanet' vasfına sahip olmalarıdır. Çünkü tebliğ ve davetin başarıya ulaşması için doğruluk, dürüstlük ve samimiyet şarttır." dedi.



Daha sonra öğrenciler tarafından ilahiler okundu.



Etkinlik kısa sürelerin okunmasının ardından edilen dua ile sona erdi.



Kutlu Doğum Haftası kutlama programına Mudurnu Belediye Başkan Vekili Abdullah Uslupat, Mudurnu Müftüsü Mehmet Yorulmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kartaloğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.