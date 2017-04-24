Bismil'de, Bismil İslami Sivil Toplum Kuruluşu Platformu üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle vatandaşlara gül dağıttı.



İlçede faaliyet gören 24 sivil toplum kuruluşundan oluşan Bismil İslami Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, halka bin 500 gül dağıttı.



Platform adına açıklama yapan Coşkun Bulut, Hz. Peygamberin anısına dağıtılan her gül için bir salavat getirildiğini söyledi.



Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kutlu doğum münasebetiyle Bismil'de esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek Peygamberimizin kutlu doğumunu hatırlatmak istedik. Yine özelikle bu konuda Bismil Devlet Hastanesine gelerek hastanede yatan kardeşlerimizi hem hayırlı şifalar dileyerek hem onların duasını almak hem de Peygamber Efendimizi onlara hatırlatmak ve salavat getirmek maksadıyla gül hediye ettik."