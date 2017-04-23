Kutlu Doğum Haftası
Konya'nın Ilgın ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" isimli konferans verildi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" isimli konferans verildi.
Ilgın Müftülüğünce Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, Lala Mustafa Paşa Cami imam hatibi Ali Topçu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Müftüsü Abdürrahim Kocagöl, Kutlu Doğum Haftası'nın Hazreti Muhammed'i anmak, anlamak, rehber edinmek ve onun yolundan gitmek temennisiyle yapıldığını söyledi.
Program, İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi Arapça ve Tefsir Öğretmeni Ali Rıza Temel'in, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansı ile son buldu.
Konferansa, Kaymakam Yücel Gemici, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik sonunda konferansa katılan vatandaşlara gül suyu ile tatlı ikram edildi.