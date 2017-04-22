Yüksekova ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu tarafından, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından çocuklar, semazen ve ahlak ile dürüstlük temalı gösteriler sundu.



Slayt gösterisinin yapıldığı programda salonu dolduran vatandaşlar, gösterileri beğeniyle izledi. Program, çocuklara ödül verilmesiyle son buldu.



Programa İlçe Müftüsü Mehmet Korkut, müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.