Evciler ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, bir düğün salonunda düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansta yaptığı konuşmada, iman, mümin ve emniyet kavramlarının aynı kökten geldiğini söyledi.



Müminin güvenen ve güvenilen demek olduğunu aktaran Müftü Yaşar, şöyle konuştu:



"Güven, fıtri bir duygudur. Çift taraflı anlamı bakımından bireysel ve toplumsal boyutu olan bir duygudur. Güvenin sözlük anlamı, korku, çekinme, kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. İtimattır. İnsanın daima güven arayışı fıtri bir meseledir. Son derece güvenli olan ana rahminden dünyaya gözlerini açan insan, ilk güvenli alan olarak ana kucağını bulur."



Konferansın ardından Evciler Kaymakamı Fatih Sayar, etkinlikler kapsamında etli pilav ikramında bulundu.