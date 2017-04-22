Osmaneli ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.





İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen konferansta konuşan İl Müftüsü Necati Akkuş, alemlere rahmet olarak gönderilen, yaşantısıyla insanlığa örnek olan, yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif buyurdukları Kutlu Doğum Haftası'na ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu bir kez daha yaşadıklarını söyledi.



Kutlu Doğum Haftası'nın Hazreti Muhammed'in gönülleri sevgiyle birleştiren çağrısına kulak verilmesine, birlik, barış ve esenlik içinde yaşamanın gerekliliğini daha iyi anlaşılmasını sağlayan en güzel etken olduğunu ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:



"Güvenilir bir ümmet olmanın temelinde, güvenilir bir mümin olmanın esasları yatmaktadır. Güven toplumunu oluşturmak da güvenli mümin olmaktan geçmektedir. Bizler güvenilir müminler olursak, çevremizde de güven bekler, güven olgusunu dalga dalga toplumumuza yayılmasını sağlamış oluruz. Mutluluğun, huzurun, barışın ve kardeşliğin temelinde güven ve birlikte yaşama kültürü yatmaktadır. İslam dininin esasında güven, mümin de güvenilendir."



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 4-6 yaş gurubu Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı ilahi dinletisiyle sona erdi.