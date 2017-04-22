Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.



Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Bozkuş, Asef Çoban Kültür Merkezi'ndeki konferansta Hz. Muhammed'in hayatı ve güvenli toplumun nasıl oluşturulacağı konusunda bilgiler verdi.



İnsanların birbirine güveninin azaldığına dikkat çeken Bozkuş, "Peygamberimizi kendimize örnek almalı, onun güzel ahlakına, sünnetine ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e sarılarak tekrar şaha kalkmalıyız." diye konuştu.



Öte yandan hafta dolayısıyla Gürün Belediyesi tarafından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.



Konferansa, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.