Malkara İmam Hatip Ortaokulu tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.



İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mesut Korkmaz, programda yaptığı konuşmada, peygamberin hayatı boyunca insanların güvenini sarsacak onları aldatmaya

yönelik hiçbir iş yapmadığını belirtti.



Korkmaz, "Peygamber efendimiz etrafına sürekli güven vermiş ve birlikte

yaşama ahlakını benimseyen birbirine güven bağları ile bağlanan, kardeşlerden

oluşan bir toplumun temellerini atarak 23 yıllık Peygamberlik süreci sonunda bedevi

bir topluluktan medeni bir toplum oluşturmuştur." dedi.



Okul öğrencileri geceye katılanlara İlahiler, şiirler, semazen gösterileri ve piyesler sundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç ise, geleceklerinin teminatı olan, minik

yavruların dilinden, gözünden kalplerinden peygamberi andıklarını belirterek, "Bu geceyi Allah kabul etsin. Önceliklere kendilerine annelerine,

babalarına, onları yetiştiren öğretmenlerine, idareci arkadaşlarıma teşekkür

ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Hedefimiz gayretimiz karakter sahibi

insanlar yetiştirmek." dedi.