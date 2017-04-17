Kutlu Doğum Haftası
Kızılcahamam ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenlendi.
Kızılcahamam ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenlendi.
Kızılcahamam Müftülüğünce bir otelde düzenlenen programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, çeşitli kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitimi Daire Başkanı Dr. Fatih Kurt tarafından katılımcılara konferans verildi.
Program, Tasavvuf Musikisi dinletisi ardından sona erdi.